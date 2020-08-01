Четыре человека пострадали в результате взрыва на пассажирском судне на Крите

14:37 | 24.08.2020

Четверо человек ранены в результате взрыва на пассажирском судне Blue Star Horizon, который находится в порту Ираклиона на Крите. По предварительным данным, авария произошла в машинном отделении лайнера — там взорвался паровой котёл. К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи. Раненых перевозят в университетскую больницу Ираклиона.



Отмечается, что Blue Star Horizon прибыл в порт из Пирея, близ Афин, рано утром в понедельник, 24 августа, за четыре часа до взрыва.

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