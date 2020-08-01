В Белоруссии силовики задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции

14:11 | 24.08.2020

Членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову в Минске задержал ОМОН. Об этом сообщает Belsat в своем Telegram-канале.



Лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) и доверенное лицо Светланы Тихановской задержали возле проходной МТЗ. Силовики посадили их в автозак и увезли в неизвестном направлении.



Против Ковальковой и Дылевского начат административный процесс, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минской милиции Ганусевич.

© «Вечерние ведомости»