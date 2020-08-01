Лукашенко потребовал увольнять учителей, не желающих следовать государственной идеологии

14:01 | 24.08.2020

Учителя, не желающие следовать государственной идеологии Белоруссии, не должны работать в школе. Об этом заявил Лукашенко в ходе встречи с министром образования Карпенко, передает iz.ru. «Кто не хочет, значит, они в школе быть не должны», - заявил он, добавив, что с теми, кто «перекинулся в другой лагерь», властям следует «разбираться».



Накануне в Белоруссии прошла очередная многотысячная акция протеста против тотальной фальсификации результатов выборов. На улицы городов вышли сотни тысяч людей.



В Минске граждане Белоруссии вышли на площадь Независимости, а потом двинулись в резиденции Лукашенко. После этого в Сети появился ролик его выхода из вертолета. В этот момент Лукашенко был в бронежилете и с автоматом в руках.

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