Суд по делу актера Михаила Ефремова отложили до 31 августа

13:48 | 24.08.2020

Пресненский суд Москвы в понедельник отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на неделю, 31 августа, чтобы артист успел найти нового адвоката или адвокатов, передает РИА Новости. В случае, если Ефремов не найдет к тому времени нового адвоката, суд вправе сам назначить ему защитника.



Напомним, Ефремов ранее на суде отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что над его защитником «посмеиваются».



Актер проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину, напоминает gazeta.ru.

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