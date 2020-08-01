Власти Белоруссии обвинили Литву в нарушении воздушного пространства

13:35 | 24.08.2020

Министерство обороны Белоруссии обвинило Литву в попытке нарушения воздушного пространства страны. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Минск планирует направить Вильнюсу ноту.



По данным минобороны Белоруссии, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В ведомстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

© «Вечерние ведомости»