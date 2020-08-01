В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

13:30 | 24.08.2020

В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей, передает russian.rt.com. Таким образом, каждый автомобилист будет получать тот тариф, который будет исходить из его риск-профиля.



Если раньше при установки базовой ставки компания ориентировалась только на категорию и назначение автомобиля в привязке к территории, то теперь факторов, которые могут повлиять на тариф стало гораздо больше. Базовый тариф умножается на коэффициенты, а они теперь складываются из разнообразных факторов.



Среди факторов, которые смогут быть учтены страховщиками, находятся как нарушения правил эксплуатации авто или ПДД, так и вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает gazeta.ru.

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