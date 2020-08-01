Основатель фонда Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Алексея Навального

13:22 | 24.08.2020

Политик Алексей Навальный поправится, заявил изданию Bild основатель Cinema for Peace Яка Бизиль. Основатель фонда, переправившего Навального в Германию, сообщил, что тот «переживет отравление», но не появится на политической арене минимум два месяца. Однако затем уточнил, что говорил на основании опыта, а не данных врачей, передает РБК. Издание Bild также отметило, что российский оппозиционер был отравлен ядом.



В прошлый четверг политику стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа Алексея Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

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