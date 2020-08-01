Власти Австрии объявили одного из российских дипломатом «персоной нон грата»

13:18 | 24.08.2020

Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата», сообщает газета Kronen Zeitung. Он должен покинуть страну до 1 сентября. По данным газеты, дипломат подозревается в «промышленном шпионаже». В Вене считают, что его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом заявила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

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