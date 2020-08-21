Борт с Алексеем Навальным летит в Берлин

09:28 | 22.08.2020

Фото: yandex.ru/images

Медицинский самолёт с немецкими медиками транспортирует Алексея Навального в Германию. Сегодня рано утром борт вылетел из Омска в Берлин.



В 8.00 часов по местному времени (7.00 по времени Екатеринбурга) немецкий самолёт вылетел из аэропорта Омска. В воздушную гавань оппозиционера доставили на реанимобиле в сопровождении полиции из омской больницы скорой помощи №1. Согласно расписанию, борт прибудет в Берлин в 9.02 местного времени (13.02 по времени Екатеринбурга).



По информации сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 приземлится в аэропорту Шенефельд.



Оппозиционера должны транспортировать в одну из лучших немецких клиник «Шарите». На борту вместе с ним находится жена - Юлия.

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