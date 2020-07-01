Журналист Иван Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

16:40 | 15.07.2020

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов, признанный потерпевшим по делу о фальсификации полицейскими доказательств против него, подал гражданский иск на 5 млн рублей к пятерым обвиняемым по его делу, передает «Интерфакс». Голунов пообещал отдать деньги на благотворительность, если его иск удовлетворят. Иск журналиста будут рассматривать в рамках судебного разбирательства по делу в отношении бывших полицейских.



Как напоминает govoritmoskva.ru, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года. Его обвинили в хранении и покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное дело закрыли. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили правоохранители. Впоследствии несколько сотрудников полиции были сняты с должностей, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.

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