16:44 | 23.06.2020

Пресс-секретарь Путина Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.



По его словам, парад Победы в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также на Параде будут председатель исполкома СНГ, глава Евразийской экономической комиссии и генсек ОДКБ.



Как напоминает life.ru, ранее от участия в Параде Победы на Красной площади отказались президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Хорватии Зоран Миланович.

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