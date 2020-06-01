Дональд Трамп приказал задерживать любого, кто разрушает или портит памятники

16:38 | 23.06.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал задерживать любого, кто разрушает или портит памятники. Об этом он написал в Твиттере. Вандалам будет грозить до 10 лет заключения. При этом наказание будет грозить и тем, кто атаковал памятники, до приказа Трампа. «Не будет никаких исключений!» — пригрозил президент США.

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