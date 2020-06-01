Высшая школа экономики возглавила рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

16:22 | 23.06.2020

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», передает РИА «Новости». На втором месте расположился МГУ. На третьем месте — Московский физико-технический институт.



Из прошлогодней тройки лидеров свои позиции сохранил только МФТИ — он и в 2019-м занимал третье место. Бывший в 2019-м вторым МГИМО теперь только 11-й, а прошлогодний лидер, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» — и вовсе 16-й. Перемены объясняются серьезно обновленной методологией подсчета рейтинга, сообщает Forbes.



В топ-10 вошли Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, и Российская экономическая школа.

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