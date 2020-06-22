На постройку газопровода «Сила Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей

13:12 | 23.06.2020

«Газпром» выбрал «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай. Об этом РБК рассказали два источника, близких к СТНГ, и собеседник, близкий к «Газпрому».



Речь идет об участке трубопровода длиной около 800 км, соединяющем Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии. Стоимость работ составит около 160 млрд руб.



Как отмечает РБК, до последнего времени «Стройтранснефтегаз» входил в так называемую большую тройку подрядчиков «Газпрома» вместе со «Стройгазконсалтингом», основанным Зиядом Манасиром, и «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга. С 2013-го у СТНГ было две группы акционеров: 50% контролировали Геннадий Тимченко и его семья, еще 50% — у Алексея Митюшова и экс-гендиректора СТНГ Владимира Карташяна. Сейчас не известно, кому принадлежит компания.

© «Вечерние ведомости»