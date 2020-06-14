Президенту Арктической академии наук в Петербурге предъявлено обвинение в госизмене

12:34 | 15.06.2020

В Петербурге 78-летнему ученому Валерию Митько, президенту Арктической академии наук, предъявлено обвинение в госизмене, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов. Силовики считают, что ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну, уточнил адвокат. По версии ФСБ Митько предоставил информацию о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок, пишет издание «Медуза». Ученый будет находиться под домашним арестом до 10 октября, пока идет предварительное следствие.

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