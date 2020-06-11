Россия и мир
13:50 | 12.06.2020
Фото: sm-news.ru
Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой
Согласно версии следствия, в ночь на 1 июня два служащих по контракту в Росгвардии распивали спиртное на съемной квартире. Около трех часов ночи ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул горлышко от водочной бутылки в задний проход сослуживцу.
Утром пострадавший сержант обратился в волгоградскую ГКБ №25. Там у него диагностировали рваную рану прямой кишки. Росгвардейца госпитализировали в 413-й военный госпиталь Минобороны РФ. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. У сержанта случился нервный срыв после того, как в части узнали о произошедшем.
Ефрейтора Росгвардии задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
Заместитель командующего Южным округом войск нацгвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Александр Голосов возглавил административное расследование в бригаде Росгвардии. Ожидается, что по итогам расследования обоих служащих уволят за нарушение устава, а именно - пьянство, их командиры получат выговоры.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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