Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом

13:09 | 1.06.2020

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом. «Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция», — сказал он. Пашинян также сказал, что у него нет видимых симптомов и он продолжит работать дистанционно.

Напомним, 1 июня премьер-министру Армении исполнилось 45 лет.

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