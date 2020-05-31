Россия и мир
13:09 | 1.06.2020
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом
Напомним, 1 июня премьер-министру Армении исполнилось 45 лет.
© «Вечерние ведомости»
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В свердловской деревне всю ночь тушили жилой дом
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Врачи обследовали на Covid-19 свыше 7000 свердловчан за сутки
16:40 | 31.05.2020
В Прикамье подтверждено еще 57 случаев COVID-19
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Свердловчан ждёт пасмурное начало недели
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14:29 | 31.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге увеличился
13:42 | 31.05.2020
Жительнице Нижнего Тагила два месяца не выдают зарплату