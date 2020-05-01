Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали на одиночном пикете около здания ГУ МВД

16:34 | 29.05.2020

Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве. Очевидица задержания рассказала, что депутат не успел простоять с плакатом и минуты, как его задержали и отвели в автозак. На плакате Митрохина было написано: «Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!», передает Медиазона.



Как напоминает ТК «Дождь», 28 мая журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. В этот же день у здания МВД на Петровке собрались коллеги Азара, чтобы провести пикеты в его поддержку. В результате были задержаны 13 человек.

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