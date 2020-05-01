Путин возмутился ситуацией с дополнительными выплатами медикам

17:32 | 15.05.2020

Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19. Об этом он заявил на совещании, посвященном строительству медцентров.



Путин напомнил, что региональным властям было дано поручение в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель тем, кто непосредственно оказывает помощь больным COVID-19. При этом, по его словам, деньги должны быть выплачены за работу с больными коронавирусной инфекцией в «красной зоне», а «не за какие-то часы, минуты и так далее».

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