В Кремле опровергли информацию о возможном уходе Мишустина с должности премьера

12:09 | 1.05.2020

Фото: worldtaxes.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой публикации СМИ о том, что премьер-министр Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в должность. Об этом сообщает РИА Новости.



Напомним, что вчера, 30 апреля, Михаил Мишустин на встрече с президентом России сообщил о положительном результате теста на коронавирус. Он предложил назначить на время лечения исполняющим обязанности премьер-министра РФ своего первого заместителя Андрея Белоусова. Владимир Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления, а также подписал указ о назначении и. о. премьера Белоусова.



Позднее издание «Медуза» опубликовала информацию со ссылкой на собственный источник о том, что Михаил Мишустин может не вернуться на свою должность. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что «это ерунда».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»