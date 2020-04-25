Россия и мир
18:07 | 25.04.2020
Фото: скрин видеосюжета ТК «Рифей»
В Перми голодает ветеран Великой Отечественной войны, оставшись без пенсии
В настоящее время ветеран находится на самоизоляции, близких родственников у нее нет и, как пройти процедуру восстановления документов, она просто не знает.
В отделении пенсионного фонда РФ по Пермскому краю телеканалу подтвердили, что женщина должна иметь на руках паспорт, только тогда она получит положенную ей по закону пенсию. А пока женщина живет с остывшей кухонной плитой, пустым холодильником, но неравнодушными соседями, которые стараются помогать бабушке.
Чем заняты сотрудники департамента социальной политики администрации города Перми и министерства социального развития Пермского края остаётся загадкой. Очевидно, что до последнего времени они были заняты подготовкой к празднованию Дня Победы, а после введения в стране режима самоизоляции, самоизолировались от своей работы в целом и от ветеранов в частности.
© «Вечерние ведомости»
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