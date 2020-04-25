В Перми голодает ветеран Великой Отечественной войны, оставшись без пенсии

18:07 | 25.04.2020

Фото: скрин видеосюжета ТК «Рифей»

В Перми 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны Людмила Караваева почти голодает в силу того, что потеряла паспорт и волею пенсионного фонда РФ осталась без пенсии. Последние несколько месяцев она, по сути, не живёт, а выживает, так как осталась без средств к существованию. Когда и при каких обстоятельствах женщина потеряла паспорт неизвестно, но пенсию с тех пор она получить не может. Историю ветерана ВОВ рассказали наши коллеги с телеканала «Рифей».





В настоящее время ветеран находится на самоизоляции, близких родственников у нее нет и, как пройти процедуру восстановления документов, она просто не знает.



В отделении пенсионного фонда РФ по Пермскому краю телеканалу подтвердили, что женщина должна иметь на руках паспорт, только тогда она получит положенную ей по закону пенсию. А пока женщина живет с остывшей кухонной плитой, пустым холодильником, но неравнодушными соседями, которые стараются помогать бабушке.



Чем заняты сотрудники департамента социальной политики администрации города Перми и министерства социального развития Пермского края остаётся загадкой. Очевидно, что до последнего времени они были заняты подготовкой к празднованию Дня Победы, а после введения в стране режима самоизоляции, самоизолировались от своей работы в целом и от ветеранов в частности.

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