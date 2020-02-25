По данным СМИ, «Единая Россия» объединится с ОНФ и поменяет название

11:23 | 26.02.2020

«Единая Россия» планирует сделать ребрендинг к выборам в Госдуму в 2021 году и объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), пишет «Медуза». По данным издания, из названия партии исчезнет слово «единая», а вместо должности председателя, которую занимает Медведев, в новой структуре появятся три сопредседателя. Причем, бывший премьер-министр в их число не попадет и пост руководителя партии потеряет.



Отмечается, что объединительный съезд назначен на ближайшее время, а сам процесс завершится до сентября: в противном случае партия потеряет право на участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.

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