Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

15:35 | 12.02.2020

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после оглашения приговора.



Свиридов во время рассмотрения дела находился под подпиской о невыезде. Виктор Свиридов застрелился из личного наградного пистолета, услышав приговор – три года заключения. Как именно он смог принести пистолет – пока неизвестно.



Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался»,- сказал адвокат.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»