ФСБ потребовала у российских интернет-компаний доступ к перепискам пользователей

10:26 | 12.02.2020

В августе 2019 года Центр оперативно-технический мероприятий ФСБ направил нескольким российским интернет-компаниям, письма с требованием предоставить ключи для дешифровки переписки, а также организовать «круглосуточный удаленный доступ» к системам, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке.



Силовики направляли письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Как отмечает «Эхо Москвы», согласно действующему закону, за отказ предоставить ключи, сайты могут быть заблокированы. Подобный механизм применяли при попытке закрыть доступ к мессенджеру Telegram.

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