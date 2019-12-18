По данным СМИ, 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета

16:45 | 19.12.2019

Министерство связи России направило операторам связи и ведомствам организационные указания по проведению учений по изоляции рунета, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Документ подписан министром связи Константином Носковым, его опубликовал телеграм-канал «ЗаТелеком». Официально информация об учениях не подтверждена, передает ТК «Дождь».



Как пишет Meduza, учения начнутся 23 декабря. Они должны были стартовать на 4 дня раньше, но их перенесли по неизвестной причине.



В ходе учений, в частности, планируется проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытие информации об абоненте, блокировки услуг связи. К учениям намерены привлечь МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардию и другие госструктуры.

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