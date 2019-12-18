Дональд Трамп заявил о политическом самоубийстве Демократической партии

12:22 | 19.12.2019

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в палате представителей Конгресса по вопросу импичмента «политическим самоубийством» Демократической партии.



«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель?», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.



В ходе голосования в палате представителей конгрессмены согласились отстранить президента от должности по двум пунктам обвинения. В обоих случаях импичмент Трампа не получил ни одного голоса поддержки от Республиканской партии, отмечает РБК.

© «Вечерние ведомости»