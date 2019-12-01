Родителей пятилетней девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

16:49 | 10.12.2019

Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы. В ведомстве добавили, что при выявлении дополнительных обстоятельств они будут требовать лишение семьи родительских прав.



Накануне материал о пятилетней девочке опубликовала «Медуза». В перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой. Однако родители считают, что ребенок болен и настаивают на его лечении. Они оплачивали проживание дочери в отдельной палате, а также услуги двух нянь, которые постоянно находятся рядом с девочкой.



Перинатальный центр выписал девочку в марте текущего года и подал иск с требованием забрать ребенка. Иск был частично удовлетворен и в ноябре вступил в законную силу, но родители девочку так и не забрали.

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