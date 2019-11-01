Охранник колледжа в Благовещенске был задержан после стрельбы

16:09 | 14.11.2019

Сотрудник частной организации «Сириус-А», охранявший колледж в Благовещенске, где в четверг студент расстрелял учащихся, задержан. Об этом сообщается на сайте СКР. Он был задержан в рамках возбужденного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Как ранее сообщил руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске пронёс ружьё мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.



Инцидент со стрельбой в строительном колледже Благовещенска произошел утром 14 ноября. Студент пришел в аудиторию с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. В результате один человек погиб на месте, трое получили ранения. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством, напоминает РБК.

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