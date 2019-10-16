12:24 | 17.10.2019

В Новосибирске десятиклассница покончила жизнь самоубийством в туалете школы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Девочка была новенькой в классе. После первого урока девочка ушла в туалет, больше живой ее не видели, отмечает Kp.ru. По словам очевидцев, причиной смерти стала механическая асфиксия.



После инцидента в школе прервали все уроки, детей сначала собрали в актовом зале, а потом распустили по домам.

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