СМИ нашли больше сотни номеров спецсвязи для чиновников в открытом доступе

13:56 | 9.10.2019

Интернет-издание «Медуза» обнаружило на сайте госзакупок в открытом доступе номера телефонов высокопоставленных чиновников. Речь идет о сотне номеров спецсвязи, выделенных для высокопоставленных чиновников.



В частности, найдены номера СКП (в том числе его главы Бастрыкина), командиров частей Росгвардии и дивизии имени Дзержинского, Центра защиты связи и информации МВД и пресс-секретаря ведомства Ирины Волк, Генпрокуратуры, Минюста, Росрезерва и администраций глав Дагестана и Владимирской области.



По данным СМИ, ведомства заключают контракты с управлением правительственной связи ФСО. Затем клиенты получают номер и специальное зашифрованное устройство, которое нельзя никому передавать.

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