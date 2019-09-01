Гей-пара из Москвы с двумя приемными сыновьями попросила политического убежища в США

16:54 | 26.09.2019

Гей-пара из Москвы с двумя сыновьями, из-за усыновления которых было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки, запросила политическое убежище в США, сообщили РБК в пресс-службе ЛГБТ-группы «Стимул». По словам правозащитников, к такому шагу привел «непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи».



«Сейчас вся семья чувствует себя в безопасности, с началом учебного года дети пошли учиться в американскую школу и успешно адаптируются к новым условиям жизни», — говорится в сообщении.

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