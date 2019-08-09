«Мирные гуляющие» в Москве после митинга на Сахарова блокировали улицы и жгли дымовые шашки

Вчера, 10 августа, в Москве оппозиционные активисты после окончания рэп-концерта на проспекте Сахарова отправились в центр города, где их «мирная прогулка» переросла в массовые беспорядки и погромы.Они блокировали движения транспорта, распугивали граждан дымовыми шашками, а также швыряли камнями в припаркованные вдоль дорог автомобили. Фотографии последствий этой прогулки были опубликованы в группе «ВКонтакте» под названием «Москва: Инструкция по применению».Напомним, что мероприятие было организовано для жителей столицы представителями оппозиции. Они всеми силами пытались привлечь внимание людей и представить событие как протестную акцию с высоким уровнем гражданской поддержки. Однако, несмотря на все старания, на митинг пришли одни школьники и фрики, которые даже не в курсе, что так называемых «независимых» кандидатов не допустили на выборы в Мосгордуму. К слову, отказ в регистрации они получили из-за данных давно умерших или вовсе несуществующих людей, обнаруженных в подписных листах.В общем, все собравшиеся пришли ради одного, послушать концерт любимых музыкальных исполнителей в лице рэпера Face, группы «Кровосток», Oxxxymiron, известного блогера Дудя и музыкального коллектива «Айспик».Согласно данным МВД, митинг-концерт посетило порядка 20 тысяч человек, однако только треть из них была жителями столицы. Основную массу составляли приезжие из других регионов, которых завозили в город автобусами, чтобы создать эффект массовости. Как утверждают очевидцы, в толпе были цыгане, украинцы, ЛГБТ-активисты и прочие сомнительные личности.После того, как концерт закончился, люди начали расходиться. На призывы Любови Соболь «прогуляться» по Москве откликнулось лишь около 3 тысяч человек. Из них более сотни были задержаны за организацию беспорядков и погромов.На сегодняшний день известно, что юрист так называемого ФБК Любовь Соболь уже в четвертый раз привлекли к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации и проведения митинга). За это против нее могут возбудить уже уголовное дело по статье 212. 1 УК РФ. Так что теперь соратница Навального имеет все шансы оказаться за решеткой.