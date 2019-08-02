США могли выслать агентов ЦРУ на незаконный митинг в Москве для создания провокаций

20:24 | 3.08.2019

Фото: Царьград

Среди участников незаконной акции в Москве заметили англоговорящих граждан, ведущих себя весьма странно. Кое-кто из москвичей заподозрил, что они могут иметь отношение к ЦРУ.



Отметим, что посольство США уведомило своих граждан о необходимости следить за информацией в СМИ и избегать места скопления людей в российской столице в период проведения несогласованных акций протеста.



В частности, наиболее опасными местами для своих граждан дипломаты назвали Никитские, Покровские и Пречистенские ворота, Трубную и Тургеневскую площади, а также Новопушкинский сквер. Также американцам рекомендовано всегда носить при себе документы, удостоверяющие личность.



Следует отметить, что подобные призывы предназначены лишь для американцев. Что касается россиян, то подконтрольные Западу либеральные СМИ, такие как издание «Радио Свобода», только и делают, что публикуют призывы участвовать в незаконных митингах в поддержку отстраненных от выборов кандидатов в Мосгородуму. Это отработанный сценарий. Американские представители через собственные СМИ продолжают сталкивать русских с правоохранителями, прекрасно понимая последствия. А граждан США в то же время стараются увести от озлобленной провокаторами толпы.



К такому сценарию американцы прибегали неоднократно в разных странах, если требовалось разжечь огонь противостояния населения с неудобной для них властью. Политтехнологи США использовали все методы, в том числе и провокации, подталкивающие людей к беспорядкам и стычкам с правоохранителями. Скорее всего, в московском митинге решили пойти тем же путем. Поэтому подозрения москвичей в отношении загадочных англосаксов отнюдь не беспочвенны.



Эти господа действительно вели себя крайне подозрительно для простых заграничных туристов. Нормальный человек в чужой стране старается избегать подобных мероприятий ввиду наличия языкового барьера и опасности попасть в эпицентр разъяренной толпы. Эти же иностранные граждане, напротив, вели себя спокойно и фотографировали происходящие события, общались только между собой и не отвечали ни на какие вопросы.



Учитывая тот факт, что посольство США в Москве призывало своих граждан обходить стороной определенные места, можно предположить, что эти иностранцы находились на нелегальном митинге неслучайно. Присутствие американских провокаторов на незаконной акции в столице вряд ли сегодня кого-то удивит, так как это отработанный американский сценарий, в котором США преследуют свои интересы.

© «Вечерние Ведомости»