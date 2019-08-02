Россия и мир
18:46 | 3.08.2019
Фото: Politonline.ru
По мнению СКР фонд Навального отмыл миллиард. Возбуждено уголовное дело
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ)», – говорится в сообщении.
Так, по данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда и люди, имеющие к нему отношение, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.
«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», — сообщается на сайте СКР.
В настоящее время следствие устанавливает личности всех участников преступления. Кроме того, они намерены найти источники получения этих средств.
© «Вечерние Ведомости»
03.08.2019
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