В шести регионах РФ посчитаны протоколы голосования по Конституции

00:05 | 2.07.2020

Фото: dvina29.ru

Уже в шести регионах избиркомы посчитали голоса участников по поправкам в Конституцию РФ.



100% протоколов учтены в Камчатском, Хабаровском краях, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областях и в Чукотском автономном округе.



Таким образом, по данным ЦИК результаты голосования:



- Камчатский край: за 61,76% - против 37,16%



- Хабаровский край: за 62,28% - против 36,64%



- Магаданская область: за 62,03% - против 36,62%



- Сахалинская область: за 74,84% - против 24,04%



- Еврейская автономная область: за 77,3% - против 21,39%



- Чукотский автономный округ: за 80,3% - против 18,6%



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»