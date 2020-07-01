В России вырастут тарифы ЖКХ

18:57 | 1.07.2020

Фото: olenegorsk51.ru

В России с 1 июля повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Индексация составит порядка 4%.



Согласно распоряжению правительства, наименьший рост ожидает жителей Ненецкого автономного округа – 2,4%. В Пермском крае и Мурманской области – 3%, в Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ярославской областях, Ставропольском крае, Башкирии, Калмыкии и Мордовии – 3,6%. В Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%, Москве, Омской области, Бурятии и Якутии – на 5%, в Дагестане – на 5,2%, в Кабардино-Балкарии – на 5,4%.



Больше всего подорожают услуги ЖКХ в Чечне – тарифы повысятся на 6,5%.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»