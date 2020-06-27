В России внесли измерения в правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

14:39 | 28.06.2020

Фото: freepik.com

В России изменили правила выдачи субсидий по льготным автокредитам. Скидка при получении займа на новую машину отечественного производства составит от 10 до 25% от стоимости. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.



Согласно документу, субсидию получат кредитные учреждения, которые предлагают займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребёнка, сотрудникам медицинских учреждений, а также заёмщикам, сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. Банки, выдающие льготные автокредиты, получат от государства средства на возмещение выпадающих доходов



Согласно пояснительной записке к документу, для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины. Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит по льготным условиям, увеличена до 1,5 млн рублей (ранее – до 1 млн).



На реализацию программы в этом году выделено 22,5 млрд рублей. Ожидается, что программа льготного автокредитования должна поддержать российский автопром на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»