Цифровой офис станет еще одним инструментом внедрения технологий «Умного города» в Пермском крае

17:05 | 23.06.2020

Предприятия края смогут быстрее и эффективнее разрабатывать и внедрять комплексные инновационные проекты, включающие в себя облачные технологии, интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data). Это станет возможным благодаря созданию в регионе цифрового офиса МТС. В числе его приоритетных проектов – внедрение систем «Умного города». Решаться поставленные задачи будут с помощью комплекса цифровых сервисов: телекоммуникационной и облачной инфраструктуры, интернета вещей (в том числе, Narrow Band Internet of Things), больших данных.



К работе в новой структуре привлечены пермские эксперты с опытом реализации цифровых решений на площадках производственных компаний. Они займутся комплексным аудитом ИТ-инфраструктуры, выявлением потребности бизнеса, государственных и муниципальных органов власти в инновационных сервисах для решения конкретных задач, разработкой уникальных цифровых продуктов и их внедрением совместно с заказчиками. Как отмечают в компании, интерес к таким проектам за последний год существенно вырос в различных сферах: нефтяной, химической, строительной, ритейла, агропромышленной и др. Работа будет производиться по заявке предприятий, заинтересованных во внедрении технологий.



«Цифровизация в Прикамье давно не модный тренд, а естественная часть деятельности компаний, стремящихся организовать свои бизнес-процессы эффективнее, а позиции на своем рынке сделать конкурентными. При этом каждое предприятие идет по собственному пути, сталкивается с уникальными задачами, требующими нестандартных решений, ресурсов и навыков сотрудников. Уверена, что цифровой офис поможет нашим партнерам быстрее и эффективнее реализовывать задуманные задачи», – отметила директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова.



Напомним, в Соликамском городском округе пилотный проект «Цифровой безопасный детский сад» в детсаду «Солнышко» реализуется в рамках федеральной программы «Умный город» Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также при поддержке министерства информационного развития и связи Пермского края и ПАО «Уралкалий». Система позволяет создать качественные условия пребывания в саду для 142 воспитанников, а также их педагогов. Так, в здании установлены датчики, которые помогают контролировать влажность, температуру воздуха и энергопотребление.

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