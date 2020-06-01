В Министерстве труда определили уровень роста социальных и страховых пенсий до 2023 года

13:18 | 23.06.2020

Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.



Согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%, передает РИА "Новости". Страховые пенсии в России индексируются с 1 января. По данным ведомства, социальные пенсии вырастут в 2021 году на 1,5%. В 2022 году — на 3,9%. В 2023 году — на 3,7%.



При этом изменение размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021-й и на следующие два года не запланировано.

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