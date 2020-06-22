Виталий Мутко назвал Прикамье одним из лидеров по переходу на проектное финансирование в ПФО

10:18 | 23.06.2020

Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу застройщиков, использующих счета эскроу. Сейчас 46 компаний возводят 52 объекта при помощи механизма проектного финансирования, общая площадь такого жилья составляет 651 тысячу кв. метров – это третий результат в ПФО. Об этом по итогам подписания четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и правительством Пермского края сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.



«Заключение соглашения с властями Пермского края придаст нашей совместной работе дополнительный стимул, – подчеркнул Виталий Мутко. – Мы видим успехи региона в переходе на проектное финансирование. Мы уверены, что это будет способствовать развитию рынка жилья, улучшению инфраструктуры края, повышению его инвестиционной привлекательности».



Он отметил, что ДОМ.РФ также готов оказывать содействие в развитии комфортной городской среды. По заказу Фонда ДОМ.РФ разработаны дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств столицы Прикамья, а трое жителей региона стали выпускниками первого потока образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Использование Стандарта комплексного развития территорий поможет улучшить облик городов края, повысить туристический и социально-экономический потенциал Прикамья, добавил Виталий Мутко.



Правительство региона рассчитывает, что после подписания соглашения сотрудничество с ДОМ.РФ выйдет на новый уровень, заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин: «Мы видим во взаимодействии с компанией возможности более эффективно решать задачи национального проекта «Жилье и городская среда». Разработки ДОМ.РФ и опыт их применения помогут нам в реализации программ строительства жилья, благоустройства и улучшения городской среды, а также в решении проблемы обманутых дольщиков».



Напомним, в Прикамье реализуется три федеральных проекта нацпроекта «Жилье и городская среда»: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В текущем и следующем годах общий объем финансирования мероприятий по нацпроекту из всех источников, в том числе внебюджетных, составляет около 9 млрд рублей.

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