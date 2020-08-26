Свердловские журналисты в Грозном почтили память Ахмата Кадырова и посетили место подвига «псковских» десантников в селе Улус-Керт

Встреча с чеченскими общественниками на Аллее Славы.



Здание нефтяного университета было полностью разрушено, сейчас его строят заново.



Круглый стол памяти Ахмата Кадырова.



Грозный-Сити и мечеть "Сердце Чечни".



На Высоте 766.



Мемориал на месте подвига десантников.

Илья Рощин © Вечерние ведомости

Поездку в Грозный вместе с чеченскими коллегами подготовил Сергей Павленко, президент Уральской ассоциации «Центр межконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», председатель рабочей группы по развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных и межэтнических взаимоотношений Общественной палаты Свердловской области. В состав уральской делегации вошли журналисты МК-Урал, 4 канала, ЕАН и Герой России Сергей Мыльников.В день нашего приезда в Грозном шел дождь. Мокрые улицы сияли чистотой, высокое качество уборки города стало одним из первых положительных впечатлений для нас, гостей из Екатеринбурга. И на этих улицах мы видели российские флаги, многие автомобили были украшены триколором. Оказалось, что День флага России здесь действительно праздник.Удивила городская застройка. Конечно, мы знали, что Грозный, в котором после войны не было ни одного целого здания, был отлично отстроен заново. Направляясь сюда, мы готовились увидеть почти полностью новый город. Оказалось, что это не совсем так, и это приятный туристический сюрприз.Кроме массивного центра Грозный-Сити, изящной мечети Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и других свежих достопримечательностей мы обнаружили значительное количество восстановленных «сталинских» домов на проспекте В.В. Путина, улицах Мира, Грибоедова, Угрюмова. Смотреть на эти уже исторические объекты, которые пережили войну, но были восстановлены – отдельное удовольствие. Уберегли здесь и некоторые памятники XIX века, и часть объектов советского модернизма, вроде Республиканского театрально-концертного зала. Это уже не про «отстроен заново», это сохранение довоенного культурного наследия, что очень ценно.Первой остановкой на нашем маршруте стал Музей Ахмат-Хаджи Кадырова в мемориальном комплексе «Аллея Славы», созданном в честь защитников Отечества. Здесь мы возложили цветы к памятнику первого президента республики. Вместе с нами в церемонии приняли участие представители чеченской Общественной палаты.Чеченские общественники отметили, что традиция приходить с цветами в это место – не только народная память и уважение к личности Ахмата Кадырова, но и посыл молодежи: надо выбирать для народа такой путь, который ведет к созиданию и благополучию, а не к хаосу войны.От лица свердловских журналистов Сергей Павленко поблагодарил власти республики и коллег-общественников за возможность посетить Грозный и принять участие в мемориальных мероприятиях в период довольно жестких ограничительных мер, принятых в республике в связи с пандемией COVID-19.«Это человек, который победил мировой терроризм, который наперекор этим нечистоплотным людям встал между народом и ими и сказал, что надо прекращать, народ должен жить, он не должен страдать, – сказал Сергей Павленко про Ахмата Кадырова. – На этого человека было множество покушений, но это не свернуло его с пути. Произошло горе, он погиб 9 мая 2004 года. Он любим народом Чечни, это человек, который победил войну. Потом его дело продолжил сын Рамзан Кадыров, который тоже герой России и делает много для чеченского народа. Я хочу, чтобы Чечня процветала, чтобы народ жил в мире, чтобы мы дружили. Я благодарен председателю Общественной палаты Чеченской республики Денильханову Исмаилу Султановичу и руководителю аппарата Общественной палаты Чеченской республики Гайрбекову Шамхану Шамсуддиновичу за помощь в организации поездки. Спасибо вам. Мира вам и счастья».Ислам Хатуев, первый заместитель генерального директора Мемориального комплекса Славы имени Ахмат-Хаджи Кадырова, кандидат исторических наук, член Общественной палаты Чеченской республики рассказал, что 23 августа, в годовщину со дня рождения первого президента Чеченской республики на мемориальном комплексе особенно много людей. Это гости из других регионов России, местные жители, студенты, учащиеся, представители общественных организаций, органов государственной власти. Приходят к музею Кадырова и накануне дня рождения. 22 августа, несмотря на сложную ситуацию с пандемией, наша группа была уже четвертой в мемориальном комплексе.«Это человек, который очень много сделал для своего народа, указал путь к миру и согласию, стабильности. Он инициировал референдум, на котором подавляющее число жителей Чеченской Республики высказались за то, чтобы быть с Россией, как полноправный субъект Российской Федерации. В эти дни мы вспоминаем его дела и слова, чтим его память. Очень важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что путь благополучия и развития республики, региона, может заключаться только в согласии, законности, дружбе между народами нашей страны и осознании ответственности за судьбы нашего народа и всех народов РФ в целом», – сказал Ислам Хатуев.После Аллеи Славы мы поехали в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова, прославленное в профессиональных кругах учебное заведение, из стен которого в СССР вышло огромное количество руководителей-нефтяников. Мы увидели новое здание, построенное на месте разрушенного в войну. Здесь еще частично продолжается строительство – институт наращивает мощности для восстановления научной деятельности.В здании вуза мы приняли участие в круглом столе памяти Ахмата Кадырова.О важности деятельности Ахмата Кадырова не только для Чеченской республики, но и для всей России рассказал Мамий Муцаев, председатель комиссии Общественной палаты ЧР по вопросам взаимодействия со СМИ, этики и регламенту.«Чтобы решиться остановить эту машину войны, хаос и беспредел, этот человек должен был очень и очень верить своему народу. Потому что только народ мог его поддержать, – заявил Мамий Муцаев. – В эти годы были разные движения, течения, были наемники из 51 страны. Сложно было договориться, объяснить, прийти к миру. Ахмат-Хаджи Абдулхамидович начал с того, что стал встречаться с общественными деятелями, с населением Чеченской республики. Он сказал, что выберет путь, который выберет его народ. 23 марта (референдум 2003 года о принятии новой Конституции Чечни в связи с ее возвращением в правовое пространство России – Прим.) все население республики поддержало нашего первого президента».Общественник отметил, что одним из первых шагов Ахмата Кадырова стало восстановление системы образования. Здание нефтяного вуза разрушила война, образовательных учреждений было мало, много молодых людей пострадало в ходе войны, погибло, пропало без вести. Но молодежь поверила в национального лидера, начала учиться и созидать.«Около 300 тысяч погибших, раненых, пропавших без вести... Он спас не только чеченский народ. Вы знаете, сколько здесь было военнослужащих, сколько матерей в России оплакивает своих сыновей. Он сказал, что пришел не остановить войну, а закончить войну. И он ее закончил. Ценой своей жизни, за Чечню, за Россию, за мир во всем мире, – продолжил Мамий Муцаев. – Вы знаете, что творится в Сирии. Вроде бы, было локальное столкновение, но сегодня – мировой конфликт. То же самое хотели создать в Чеченской республике. Если бы не решение Ахмат-Хаджи Кадырова, это пламя перекинулось бы в другие регионы России. И самое главное, что Ахмат-Хаджи Абдулхамидович сказал: «Берегите молодежь». Молодежь беспечна, ее легко обмануть, свести с правильного пути. И мы должны всеми силами уберегать молодежь, чтобы она не попала в сети ваххабитов, террористов и других негодяев».Ислам Сайдаев, помощник председателя Общественной палаты ЧР выступил с докладом «От героя к герою», рассказав об одноименном проекте, посвященном защитникам Родины.«Наша республика, начиная еще с Отечественной войны, дала целый ряд героев. Сегодня мы с ветеранами войны в Афганистане, с общественными организациями, с преподавателями, студентами ведем огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Проект показывает нашей молодежи и общественности всей Российской Федерации, что чеченский народ всегда стоял на защите свободы и чести родного отечества», – рассказал он.Ежегодный проект «От героя к герою» создан в честь Ахмата Кадырова, героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, героя России Магомеда Нурбагандова, героя Дагестана Георгия Демченко и других достойных людей. Начиная с Аллеи Славы в Грозном, участники проекта совершают автопробеги, доезжая даже до Волгограда, возлагают цветы на мемориальных объектах, сотрудничая с другими патриотическими организациями. Проводятся встречи с ветеранами и молодежью, круглые столы и другие мероприятия.Также ведется работа по поиску без вести пропавших участников Великой Отечественной войны. Ислам Сайдаев напомнил, как героически сражались народы Кавказа на Терском оборонительном рубеже, как трудились под бомбежками жители Грозного, защищая не только родную землю, но и кавказскую нефть, один из важнейших ресурсов для обороны страны и дальнейшего наступления на позиции врага.Луиза Сайтаханова, общественный деятель, награжденная медалью ЧР за заслуги перед республикой, прочитала стихи в честь Ахмата Кадырова и продолжателя дела отца – Рамзана Кадырова.Замдиректора мемориального комплекса славы Ислам Хатуев подчеркнул, что Ахмат Кадыров прекратил длившиеся веками ошибки и страдания чеченского народа:«На протяжении веков находились люди, которые использовали наш доверчивый характер, наш боевой дух и нашу наивность и толкали нас на войну с огромными державами, огромными империями. Мы теряли огромное количество людей, наши исконные территории, разрушалась культура. Потом начинали обратный процесс. Это страшные циклы, нас толкают на войну, за счет нас другие решают свои проблемы, а мы погибаем.Ахмат-Хаджи Кадыров сказал: «Мы всегда выживали, настало время жить». Человек пожертвовал самым ценным: жизнью. Он погиб в День Победы и ушел непобежденным. Что это значит? Он закрыл путь насилию, слезам наших братьев и сестер, хаосу, беззаконию, произволу, всему, что называется самым страшным словом – война. Это путь мира и созидания. Чтобы мы учились, трудились, жили, чувствовали себя равноправными гражданами нашей страны, на защиту которой мы положили огромное количество жизней».Роза Шамилева, доцент кафедры «Общегуманитарных дисциплин» ГГНТУ отметила, что Ахмат Кадыров решил две очень важные задачи. Во-первых, с чеченского народа снят порочащий ярлык «террористы», да и клише «сепаратисты» было сломано итогами референдума 2003 года. Во-вторых, Ахмат Кадыров остановил опасный процесс маргинализации чеченской молодежи, восстановив систему образования и воспитания нового поколения.«Он вел себя как любящий родитель, который видит, что любимое дитя попало под дурное влияние, – сказала Роза Шамилева. – Благодаря ему с чеченского народа были сняты эти ярлыки».«Я бывший военный, я не понаслышке знаю, что такое терроризм. И вы знаете, – заявил на круглом столе Сергей Павленко. – Мы, с Урала, из Свердловской области, приехали в Чеченскую республику на возложение цветов. Когда плачут матери, погибают дети, когда война и горе, это страшно, это очевидное зло. Человек (Ахмат Кадыров – Прим.) мог разными путями идти, но он нашел в себе мужество прекратить все это. Чечня расцветает, прекратились военные действия, прекратилось горе. Я благодарен, я чувствую сердцем, какое это горе. Когда это все прекращается... это величайший человек. Я хочу, чтобы Чеченская республика процветала. Я приглашаю вас на Урал, мы должны дружить, друг другу рассказывать, кто как живет. У нас нет разделения, у нас одна большая страна. Хочу, чтобы наши ребята-журналисты увидели, как нас встречают, с каким теплом, посмотрели на вас, посмотрели на процветающую Чечню и показывали правду. Спасибо за гостеприимство, процветания вам, здоровья и счастья».Также на круглом столе выступил представитель свердловской делегации Герой Российской Федерации Сергей Мыльников. Он совершил подвиг во время обороны Цхинвала. 9 августа 2008 года экипаж танка Т-72 под командованием 22-летнего сержанта Мыльникова, защищая гарнизон окруженных миротворцев, уничтожил два танка и три единицы легкой бронетехники противника.В ходе сражения танк Мыльникова получил четыре прямых попадания, боекомплект был израсходован. Экипаж покинул непригодную для боя машину. Однако кольцо вокруг миротворцев сжималось. Надо было хоть что-то сделать. Мыльников принял решение – вернулся в подбитый и безоружный танк и на максимальной скорости направил его на врага. Противник запаниковал и покинул свои позиции, а осажденные миротворцы получили коридор для выхода из окружения.Сергей Мыльников поблагодарил собравшихся за теплый прием свердловской делегации и напомнил, что среднеуральская и чеченская стороны ведут работу по обмену опытом в части патриотического воспитания молодежи. В этом году планировался очередной обмен группами молодежи, этому проекту помешала пандемия COVID-19, но в будущем сотрудничество уральцев и чеченцев будет продолжаться.В финале круглого стола Рустам Салгириев, проректор по воспитательной и социальной и ГГНТУ вручил представителям свердловской делегации благодарственные письма и почетные грамоты за участие в мероприятиях памяти Ахмата-Хаджи Кадырова.После круглого стола свердловская делегация сделала остановку у мечети «Сердце Чечни», от которой наш путь лежал по проспекту В.В. Путина, через мост на реке Сунжа, мимо высоток Грозный-Сити на проспекте Ахмата Кадырова. Здесь нам посоветовали внимательно посмотреть налево, и мы увидели вдали крышу с зелеными куполами – резиденцию Рамзана Кадырова. Далее – храм Архангела Михаила, 1868 года постройки – еще один уцелевший памятник. До войны он был со стенами из красного кирпича, здание сильно пострадало, и в ходе реставрации его пришлось отштукатурить.Мы покинули Грозный и направились в горы – через Чеченскую равнину в Аргунское ущелье (если двигаться по нему долго, можно доехать до древних крепостей, но наша цель была другой). Наслаждаясь великолепной природой и петлянием машины на серпантине, мы заметили, как вдоль склонов гор вверх тянутся желтые трубы газопровода. Оказалось, что даже сильно удаленные территории Чеченской республики газифицированы (наверно, газификации в 97% могут позавидовать некоторые регионы с более ровным рельефом).Дорога вдоль ущелья, на дне которого шумит пробившая себе путь через северный уступ Главного Кавказского хребта река Аргун, привела нас в село Улус-Керт. Проехав через село (кстати, выглядит как весьма благополучный населенный пункт – с аккуратными улочками, новенькими кирпичными коттеджами, недавно реконструированной мечетью 1920 года), мы стали набирать высоту по грунтовой дороге, пока не остановились на отметке 766.Высота 766. Это название вписано в историю как символ мужества и стойкости российских борцов с международным терроризмом. На этой вершине приняла свой последний бой 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской).С 29 февраля по 1 марта 2000 года шестая рота и 15 бойцов 4-й роты, которые, нарушив приказ, покинули место своей дислокации и пришли на помощь товарищам, вели бой с превосходящими силами противника. Высоту 776 атаковали силы прорывавшегося из окружения террориста Хаттаба (около 2500 боевиков). В неравной схватке десантники уничтожили несколько сотен солдат противника. Из 90 защитников высоты чудом уцелели только шестеро.Теперь на месте боевого подвига стоит обелиск. Здесь свердловчане и члены ветеранских организаций Чеченской республики возложили цветы. Сергей Павленко подчеркнул, что в этом году исполнилось 20 лет подвигу десантников.Один из погибших героев – свердловчанин, уроженец поселка Сосьва Виктор Романов. 27-летний гвардии капитан Виктор Романов в шестой роте был арткорректировщиком. Утром 1 марта, когда на высоте оставалось только четыре десантника, способных держать оружие, и погиб командир Марк Евтюхин, Виктор Романов вызвал огонь на себя.Свердловчане и чеченские общественники провели у мемориала митинг и сделали фото на память – как пример солидарности в борьбе с терроризмом для подрастающего поколения.А потом были долгие прощания. Кавказское гостеприимство – серьезное понятие, не будем рассказывать об этом подробно, но это было интересно, душевно и вкусно. Мы покидали Чечню с улыбкой и думали о том, что на этой земле накоплен большой потенциал интереса к жизни всей России, к продуктивному взаимодействию и дружбе и, возможно, он пока не оценен нашим обществом в полной мере. В общем, надо чаще встречаться. И не только в памятные даты.