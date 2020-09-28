«Посмотрите на нынешнего мэра-назначенца – это же провал за провалом»

Виктор Совинский, фото: Елена Кораблева, из личного архива Владислава Постникова © Вечерние ведомости

Победивший на праймериз «Яблока» Владислав Постников воспринимается в политическом пространстве как один из самых непредсказуемых и «неудобных» кандидатов на довыборах в ЕГД, которые состоятся 22 ноября. Постников действительно неудобен многим во власти – то он защищает парки и скверы от вырубки и застройки, то занимается возвратом прямых выборов мэров, то критикует администрацию Высокинского за бездарное благоустройство и сомнительные траты из бюджета. Найти об общественной деятельности Постникова информацию слишком легко – возможно, он один из самых цитируемых в СМИ кандидатов на этих довыборах. Найти информацию о нем лично – крайне сложно. О том, на что живет Владислав Постников, что у него «воровали» «единороссы», зачем ему вообще нужна дума, и о том, чьи интересы он будет представлять в ЕГД в случае победы – в интервью veved.ru.Я родился в Свердловске в 1988 году, до 2000 года жил на два города – Екатеринбург и Нязепетровск — небольшой городок в Челябинской области в 100 километрах от Екатеринбурга. Рос без отца, а мама умерла, когда я ещё не достиг совершеннолетия. Поступил в Уральский государственный университет путей сообщения — скорее, потому что являюсь представителем железнодорожной династии. Закончил факультет управления процессами перевозок, но на железную дорогу в итоге не пошёл — понял, что не моё ещё когда учился в вузе. Работал в самых разных сферах — и на стройке, и разнорабочим, курьером, специалистом по абонентскому обслуживанию в одном из сотовых операторов, продавцом, и ещё много кем. Последние годы являюсь специалистом по управлению интеллектуальной собственностью.Привела меня к этому забавная случайность — в ходе избирательной кампании в 2013 году (это были выборы в Екатеринбургскую гордуму, кстати) мои авторские права были нарушены. Да ещё и кем нарушены — партией «Единая Россия», которая без моего ведома использовала мои фотографии в своей агитации. Я был возмущён, поскольку, мягко говоря, не поддерживаю данную партию, и, естественно, обратился в суд. Удивительно, но в 2018 году опять на выборах в ЕГД они сделали то же самое. Оба раза «Единой России» пришлось выплачивать мне компенсацию. После этого мы с товарищами создали фирму по управлению интеллектуальной собственностью, и я начал заниматься защитой авторских прав. Не только своих – у нас достаточное количество клиентов, чьи интересы я представляю.Не совсем. Я делал много фотографий Екатеринбурга, потому что увлекаюсь историей и архитектурой города. Я очень люблю свой город, много времени посвятил его изучению, ходил в архивы. Досконально знаю все районы города и историю практически каждой улицы, каждого дома. Иногда даже провожу экскурсии. Я и сейчас продолжаю фотографировать город.Это псевдоним я придумал лет 15 назад, когда заводил электронную почту. История его появления следующая – я хотел придумать уникальный логин, который бы мог использовать везде, не меняя и не добавляя буквы или цифры. Все комбинации имени и фамилии были заняты, я перебирал различные слова, а в это время по радио играла песня уральского барда Новикова со строчками «…и фальшивые монеты здесь Демидов шлёпал где-то и играючи за это покупал весь белый свет». Я с детства увлекался историей Урала, и мне показался такой ник, во-первых, уникальным, не повторяющимся, во-вторых, каким-то уральским что ли. После этого я везде регистрировался под ником «Фальшивомонетчик». Именно под этим псевдонимом я выкладывал большинство своих фотографий.Политикой я бы это не называл, я, скорее, общественник, гражданский активист. В общественную деятельность попал, поскольку уже не мог спокойно смотреть на этот стыд вокруг. Просто у меня обострённое чувство справедливости. Или несправедливости – называйте, как хотите. Когда я вижу, что бюджетные деньги разворовываются, а для людей при этом почти ничего не делается, когда чиновники не сдерживают свои обещания, да и в целом страна идёт по тупиковому пути развития (если это вообще можно назвать развитием), я не могу спокойно на это смотреть. Очевидно, что ситуацию необходимо менять. Мне многого удавалось добиваться за время общественной деятельности, но рычаги общественника ограничены, «снаружи» возможно влиять лишь на незначительные вещи. И когда я вижу, что во власти нет моих представителей, у меня не остаётся выбора, кроме как самому идти во власть, идти в политику.Я родился и вырос в Верх-Исетском районе, мне знакомы его проблемы, я буквально ежедневно общаюсь с его жителями. Причём я хорошо представляю и возможные опасности, с которыми в ближайшее время может столкнуться район. Я имею в виду предложенные мэрией изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые развяжут руки в плане точечной застройки.В Юго-Западном районе много больших зелёных дворов, которые являются лакомым куском для застройщиков. В качестве депутата я буду всячески препятствовать уплотнительной застройке, я за комплексное освоение территорий с соответствующим развитием инфраструктуры, город уже хлебнул последствий бездумной точечной застройки.Ещё одна проблема – рекреационные зоны. Сейчас на весь район, по сути, всего два парка — на Ясной и на Чкалова. И оба в опасности. «Собачий парк», который за последние десятилетия сократился в размерах за счёт строительства храма и станции юннатов, опять под угрозой – участок вдоль улицы Шаумяна отмежевали под застройку.В парке на Чкалова запланирована реконструкция и ещё неизвестно, во что она выльется. Что при Высокинском происходит с городскими парками и скверами мы все прекрасно видим – вырубка деревьев, тотальное помешательство на граните – плитку укладывают к месту и не к месту.То же самое со сквером имени Авета Тертеряна на Шаумяна — его должны были начать реконструировать в этом году, я видел проект, и там опять зачем-то вместо газонов предусмотрели огромные поля гранита. Может быть, и к лучшему, что из-за пандемии реконструкцию отложили на более поздний срок – появляется шанс изменить проект с привлечением местных жителей.За то время, что я занимаюсь общественной деятельностью, мне уже не раз приходилось защищать парки от вырубки и варварской реконструкции. В этом году нам удалось отстоять парк моего родного вуза (парк УрГУПС), скорректировать проект благоустройства парка за Дворцом молодёжи, в прошлом году я был одним из тех, кто отстаивал сквер у драмтеатра.У меня есть наработки по поводу сохранения всех парков в городе. Я был в каждом из них. Одной из главных проблем является то, что категория земли часто меняется втайне от общественности – без учёта мнения жителей. Все эти решения проходят через гордуму, и депутаты часто даже не обращают внимание, какой парк уменьшится в размерах – администрация спускает на голосование депутатам списки из десятков или даже сотен участков, за которые голосуют пакетом. Я, естественно, не допущу этого, и буду внимательно отслеживать каждый кадастровый номер.Шансы есть. Я ведь не из тех кандидатов, кто появляется только перед выборами, а потом пропадает. На протяжении последних лет я вёл систематическую общественную работу – это легко отследить по публикациям обо мне в СМИ. Нужно просто за время избирательной кампании успеть рассказать о себе как можно большему числу жителей округа, наладить общение с теми, кто придёт на выборы 22 ноября, мобилизовать своих сторонников.Я иду на выборы без больших ресурсов, в отличие от многих других кандидатов. Спонсоров среди коммерсантов или тем более олигархов у меня нет. Ошибочно мнение, что какие-то организации финансируют меня – это совсем не так. Перед тем, как окончательно принять решение об участии в кампании, я написал пост у себя на странице в Facebook с мыслями – идти или нет, поддержат ли меня люди или не поддержат.На самом деле именно реакция людей сподвигла меня участвовать в праймериз «Яблока». Я получил десятки, наверное, даже сотни сообщений и в личку, и под постом. Екатеринбуржцы писали, что многим не хватает простых, понятных и близких им депутатов. Причем мне писали не только мои единомышленники и знакомые, я получил большое количество отзывов от совершенно незнакомых мне людей.Многие говорили, что раздражены этими политическими игрищами в любых думах, что пора бы уже кому-то заняться действительно развитием города, а не дележом активов. Многие писали, что готовы чем-то помочь – кто-то волонтерством, кто-то деньгами. Я понимаю, что в сравнении с другими кандидатами у меня наверняка будет достаточно скудный бюджет.Примыкание к какой-либо из этих сил исключено. Я в любом случае буду представлять интересы каждого из жителей Екатеринбурга, вне зависимости от политических взглядов. Вне зависимости от их отношения к партиям, религиям, мэру, губернатору.Вообще, городской депутат, в идеале, конечно, - это самый близкий, по сути, представитель людей во власти, и представитель власти среди людей. То, что я вижу сейчас во время выдвижения кандидатов другими партиями, – мне напоминает какой-то карнавал. Почти уверен, что вот эти потенциальные депутаты идут либо продвигать интересы кланов, либо свои личные. О городе опять никто не задумывается. Или, давайте вспомним случай с голосованием в гордуме по поводу повышения зарплаты Высокинскому – сначала почти все депутаты хором высказались за повышение, после того, как сверху на них – переголосовали против. Это наглядно показывает всю сущность нынешних депутатов – они, во-первых, не являются хозяевами своему голосу, во-вторых, не выражают мнение избирателей. Если бы они действительно являлись представителями народа, то изначально не голосовали бы за повышение бюджетных трат на мэра. Екатеринбург – это город, который достоин нормального развития, и каждый житель имеет право жить в зеленом, чистом, ухоженном городе. В этом направлении и должны работать муниципальные депутаты.Мне, знаете, иногда друзей из других городов стыдно водить по Екатеринбургу. Учитывая, что я, повторюсь, слишком хорошо знаю историю моего города, мне всегда хочется ей поделиться с гостями, хочется рассказать про историческое и культурное наследие, но, когда вокруг вот это всё – понимаешь, что если сам не сделаешь, то, возможно, ни у кого другого и руки не дойдут, и желания не будет. Особенно меня тревожит градостроительная политика – это касается и бездумной застройки, и внешнего облика зданий, и отношения к паркам и скверам.Именно поэтому при голосовании мною не будут двигать интересы кланов, партий или финансово-промышленных групп. Истинное предназначение народного депутата именно в том, чтобы быть представителем народа в городской власти.Я человек беспартийный. Просто «Яблоко» в нашем городе сейчас является единственной платформой, на базе которой можно выдвинуться независимому кандидату демократических взглядов. «Яблоко» меня выдвинуло потому, что я победил в открытых праймериз, в которых участвовала широкая коалиция демократических сил. За это местное отделение партии можно только похвалить, на моей памяти это первый подобный прецедент. Было бы замечательно, если это станет примером для дальнейших кампаний. Демократически силам нужно объединяться, чтобы победить вцепившуюся во власть «Единую Россию».Нет, эти события никак не связаны – народная инициатива зародилась задолго до того, как стало известно, что в Екатеринбурге будут довыборы в гордуму – в середине 2019 года. Тогда ещё никто не знал, что депутата Кагилева посадят, и, тем более, что умрёт депутат Дерягина. К тому же, если бы я задумал кампанию народной инициативы как подготовку к выборам, я бы собирал подписи на территории округа, работал на свою узнаваемость. Но я собирал подписи в других районах города, потому что решалась задача собрать как можно большее число подписей.На первый взгляд, возврат прямых выборов глав, может быть, и не главная проблема, но корень большинства городских проблем точно. Посмотрите на нынешнего мэра-назначенца – это же провал за провалом. Бездарное благоустройство, огромные бюджеты на пиар, враньё и некомпетентность. Сейчас в угоду застройщикам меняют правила застройки, собираются повышать плату за проезд в транспорте, при этом динамичного развития, как в предыдущие годы, не наблюдается. Я же сравниваю Екатеринбург с другими городами – если 10 лет назад мы были вне конкуренции после Москвы и Питера, то сейчас инвестиции уходят в другие города - Казань, Тюмень, Краснодар.