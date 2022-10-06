Денис Драгунский: «В России такой ураган, такой вихрь, что никакая аналитика не работает»

Одним из пришедших на встречу с Денисом Драгунским стал профессор Леонид Быков, интервью с которым мы записывали в начале года.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не было в Советском Союзе мальчишки или девчонки, кто бы не знал Дениску, Дениса Кораблёва, своего ровесника, который то кашу из окна выливал, то ценную игрушку менял на светлячка. Да, и в современной России, судя по тому как часто переиздаются в ней «Денискины рассказы», дети продолжают взахлёб читать смешные и трогательные истории Виктора Драгунского про этого мальчугана.«Дениска», который послужил прототипом тех рассказов, давно уже вырос, закончил МГУ, преподавал греческий язык, был влиятельным политологом и заметным журналистом. Но в итоге сын писателя Виктора Драгунского и сам стал писателем. Не менее талантливым и остроумным, чем отец.В этом своём писательском качестве Денис Драгунский и посетил на прошлой неделе Екатеринбург. Не в первый уже раз, кстати. И творческую встречу с читателями начал с восхищённого признания, что всего за четыре года с прошлого приезда обнаружил город сильно изменившимся, ставшим роскошным, как мало какой другой российский город.И тут Денис Викторович сделал несколько неожиданное признание: понравились ему не только екатеринбургские музеи и стрит-арт.Денис Викторович говорил о екатеринбургской кухне так оживлённо, с такой детской радостью, что во взрослом человеке вдруг снова стал виден тот мальчик Дениска из книжек. Так было много раз и за нашу с ним беседу, и во время его встреч с читателями. Совершенно не верилось, что Денису Драгунскому перевалило уже за 70!В нынешний свой приезд Денис Драгунский дважды встретился с читателями — сначала со взрослыми, а на следующий день — с детьми и их родителями.