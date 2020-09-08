«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»

«Самый оригинальный и первый канал был закрыт ещё 22 августа, как только поднялся шум. Их чат также был недоступен и приватен.



Все то, что бродит сейчас по интернету и существует на просторах телеграмма в общем доступе — фейки. Они либо хайпят/либо некоторые «больные» люди создают подобные каналы намеренно. Это не оригинальные и не резервные каналы, но они так или иначе пропагандируют насилие».

Извращенцы в автобусах

«Фроттеризм — сексуальная девиация(извращение), при которой сексуальное возбуждение и удовлетворение достигаются посредством трения половых органов через одежду о постороннего человека в местах скопления людей, например, в толпе людей, в очередях, в автобусах или метро, нередко вплоть до достижения оргазма. Некоторыми сексологами фроттеризм рассматривается как разновидность эксгибиционизма или как переходная форма к фетишизму одежды». (Источник: Википедия)

«Нет, фетиш — это слепое поклонение, обожествление. А домогательства — это насилие, нарушение личных психологических и физических границ. Поэтому — это акт агрессии», — рассказала нашему корреспонденту психолог Ольга Кубанина

«Может существовать очень много различных вариантов трактовки. Наверное, среди подобных людей есть и откровенно нездоровые, и те, кто, скажем так, участвуют в этом, просто проявляя свои нездоровые фантазии и потребности, не обязательно удовлетворяя их в реальности. В любом случае такое поведение, осуществляемое публично, не должно поощряться, поскольку может «заражать» и других, особенно не сформировавшихся личностно людей.

В каждом отдельном случае нужно разбираться, и если человек нуждается в психиатрической или психологической помощи, то необходимо организовать оказание ему этой помощи. Если это несет антиобщественную или уголовную окраску, нужно принимать соответствующие меры», — отметил психиатр Михаил Перцель veved.ru.



«На одной из остановок зашёл довольно грузный и не особо приятный мужчина. Он сел рядом со мной, хотя автобус был полупустым и помимо места рядом со мной, было еще много других.

Он сел очень близко, но я не восприняла это как какое-то нарушение личного пространства, потому что он был крупный сам по себе. Я просто максимально прижалась к стеклу и стала смотреть в окно. В какой-то момент я почувствовала прикосновение к своему колену. Сначала ничего не поняла — подумала, что меня задели случайно, но прошло секунд 20 и ничего не изменилось. Я поворачиваюсь и вижу, что на моем колене лежит его рука и она там явно неслучайно.

По-хорошему я должна была хоть что-то сделать — возмутиться, закричать или что-то в этом роде, но я ничего не сделала. Просто не смогла. Я замерла и, кажется, даже дышать перестала. Просто смотрела на то, как его рука скользит вверх от моего колена к краю юбки и обратно. Я сидела и ждала, когда это закончится.

А закончилось все тем, что мой мозг, наконец, вышел из оцепенения и единственная установка, которую он мне смог дать — «беги». Это была не моя остановка, но, как только автобус остановился, я вскочила, ударяясь головой о поручень, кое-как пролезла через него (если честно, даже не помню, как, все было молниеносно) и выскочила из автобуса», — поделилась своей историей с veved.ru Анна (имя изменено).

«Я ехала в автобусе одна. На мне было платье, не короткое, длиной где-то до колена. На остановке в автобус зашел мужчина, подбежал ко мне и, когда двери автобуса закрывались, он успел просунуть руку мне между ног, потрогать там и потом выбежать. Мне на тот момент было 13, и у меня это осталось в памяти как какой-то трагичный опыт в жизни. Было много ситуаций, когда в автобусе подходили и дотрагивались до ягодиц, например, или до груди. Такие случае бывали частенько, особенно когда я была подростком. Сейчас такого уже нет. Когда человек взрослый они уже боятся подходить, потому что понимают, что ты можешь дать отпор», — объяснила Татьяна (имя изменено)

«Это было утром, когда я ехала на учебу. В час пик в автобусе всегда много народу, поэтому сесть у меня не получилось, и я стояла практически возле входа, и там был мужчина лет 35-40. Сначала все было нормально, а потом, когда людей стало больше, этот мужчина начал ко мне прижиматься сзади и тереться. Я сначала подумала, что нечаянно задела его, но через какое-то время понимаю, что это не так. Он начинает все больше тереться об меня. Я решила ничего не говорить и просто отойти подальше.

Когда я отошла подальше, человека через два, он пошел следом за мной, снова встал сзади меня и продолжил тереться. В итоге я уже не выдержала и очень громко спросила: «зачем вы об меня третесь?». Он просто посмотрел на меня, а потом вышел на следующей остановке», — рассказала Алиса (имя изменено).



«Зачастую у девушек срабатывают очень глубокие убеждения и механизмы, которые закладывались в женщин столетиями: мужчина главный, он решает, старших надо слушаться. Отсюда проблема — девочка не сопротивляется взрослым, даже если те совершают жестокие действия. То же встречается и у мальчиков, как результат традиционного воспитания».

Во-первых, вне зависимости от возраста девушкам или дамам более старшего возраста необходимо запомнить приметы того, кто совершает эти поступки, и в обязательном порядке сообщить по месту совершения или жительства в органы внутренних дел, так как если этого не сделать, «любители клубнички» продолжат беспрепятственно свой произвол в общественном транспорте, оставаясь при этом безнаказанным долгое время. Во-вторых, если такое с кем-то произойдет, допускается обратиться за помощью к другим пассажирам транспортного средства. В противном случае злоумышленники буду наглеть от своей безнаказанности и следующим этапом их криминальных похождений могут быть более тяжкие преступления. Они могут выйти вслед за понравившейся девушкой и совершить в безлюдном месте на нее нападение. Если речь идет о несовершеннолетних, нельзя стесняться сообщить об этом своим родителям. Они в свою очередь обратятся к представителям МВД.

В областном полицейском главке функционирует в круглосуточном режиме телефон доверия: 8 (343) 358 71 61. По нему можно сообщать любые сведения о подозрительных личностях. Такая информация в обязательном порядке регистрируется, по ней проводится проверка и принимается обоснованное решение.



От рекомендаций по выбору жертвы до призывов к насилию





«Отдельные случаи надо рассматривать индивидуально, так как деталей много и с уверенностью, что именно по какой-то одной причине создаются сообщества о насилии нет.

Человек с детства мог находиться в обществе, где принято насилие и как по-другому получить желаемое он не знает. Для него это норма.

Психические нарушения как основа (шизофрения, психопатия и др). Такие люди в принципе не отражают реальность, потребность в насилии возможна как галлюцинация (зов к насилию).

Человек такое существо, в котором постоянно борется два стремления: к жизни и к смерти. Они равноценны и равнозначны. Поэтому стремление к жестокости в каждом человеке есть, но выражено по-разному: в ком-то сильнее, в ком-то слабее. Это глубинные, древние основы нашей психики», — объяснила Ольга Кубанина.



Что с этим делать или «сама виновата»?

«Это одна из многих проблем, которые сейчас стоят перед обществом, когда имеется широкий доступ к средствам информации. Отдельный человек может быть услышан тысячами или десятками тысяч других людей. Это относительно новое явление, но это реальность, в которой мы живем, где не только получаешь полезную и позитивную информацию, кулинарные рецепты, информацию о способах психологической разгрузки или воспитании детей, но, в том числе, можешь увидеть теневую сторону людей, которые выплескивают свои внутренние проблемы на всеобщее обозрение таким образом.

Я бы рекомендовал людям, заинтересованным в чтении и создании таких материалов, обратить внимание, на то, что это, как правило, проявление невысокого уровня психологической адаптации и, соответственно, повод обратиться к специалистам, потому что в большинстве случаев за этим стоит какая-то проблема, которую можно решить с помощью специалистов-психиатров или психологов», — считает психиатр Михаил Перцель.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Все началось с того, что пользователи случайно узнали о telegram-канале, в котором рассказывалось как «правильно» нападать, бить и насиловать женщин, чтобы остаться безнаказанным. Правозащитница Алена Попова и иллюстратор Марго Колобова рассказали об этом в социальных сетях, это вызвало резонанс среди других пользователей.Информация о подобных сообществах стала быстро распространяться, и чуть больше недели назад Марго Колобова написала у себя на странице в Instagram, что первые два подобных канала перестали быть общедоступными. Однако сети начали заполонять подобные сообщества, дублирующие или продолжающие такие посты – например, появились паблики с советами о том, как домогаться до девушек в общественном транспорте, как выбрать, кого «полапать», что говорить, если девушка начинает реагировать на такое поведение. Также в чатах начали выкладывать фото своих будущих «жертв», в том числе фотографии девушек, стоящих на остановках общественного транспорта, с чуть ли не голосованием о том, как именно потрогать девушку на фото.Автор одного из telegram-сообществ, публикующего рекомендации для девушек по самозащите и предупреждению насилия, на условиях конфиденциальности предоставил «Вечерним ведомостям» резервную копию самого первого канала подобного типа со всеми медиа-материалами, которые там были, а также рассказал о том, с чего все началось:Оригинальный канал «F*****ge Club» был создан 11 января 2020 года пользователем с ником Frotka. Сообщество позиционировало себя как клуб людей, которые занимаются фроттеризмом и делятся своими историями друг с другом.Простыми словами — это домогательства к женщинам в транспорте, что участники этого клуба, видимо, считают нормальным. Для них это просто «игра в пикантной обстановке».Можно ли это назвать это сексуальным фетишизмом корреспондент veved.ru выяснила у психолога Ольга Кубаниной.В чате рассказывают свои истории, публикуют фото и видео своих «жертв», стоя с ними на остановке, находясь рядом в транспорте или даже следуя за ними по улице, пока девушки не подозревают о том, что их снимают. Некоторые не стесняются и делятся видео с самим процессом фроттеризма, что не вызывает у нормального человека ничего, кроме омерзения, но на этом канале они умудряются найти поддержку.Психиатр Михаил Перцель, главный внештатный специалист по медицинской психологии и психотерапии минздрава Свердловской области, заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы дал оценку подобному поведению:Участники таких каналов пишут, что одни девушки просто терпят, другие скандалят, но есть и те, которым якобы это нравится.Найти тех девушек, которые подобное поведение поощряют «Вечерним ведомостям» не удалось, а вот жертвы подобных домогательств отозвались сразу. Историй было много, но мы опубликуем только некоторые из них.Не каждая девушка найдет в себе достаточно смелости, чтобы сделать замечание или крикнуть, чем эти люди нагло пользуются. А если она даст отпор, то они могут пристыдить ее, говоря: «вы себе льстите». Мало того, что облапают, так еще и попытаются выставить озабоченной.Однако большинство девушек, попадая в такую ситуацию впадают в оцепенение и не могут дать отпор. Психолог Ольга Кубанина объяснила, почему это происходит:Неизвестно, сколько девушек на самом деле страдают от домогательств в транспорте. Обычно об этом молчат. Пострадавшим стыдно об этом рассказывать, и все это выливается в игнорирование подобных ситуаций, словно их не существует. Из 20 случайно опрошенных девушек 14 сказали, что сталкивались с этим, что уже доказывает существование данной проблемы.Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, как и почему с этим нужно бороться:Параллельно чату, его автор вел канал, на которым появились первые рекомендации по выбору «жертв», и, хотя они значительно отличались от тех, что появились на фейк-каналах, все они являлись, по сути, пропагандой насильственных действий в отношении девушек.Когда информация об этом канале начала распространяться, судя по всему, Frotka принял решение удалить основной канал и исключить большую часть подписчиков общего чата, в котором на данный момент осталось меньше 30 человек.Фейк-канал отличился прямыми призывами к насилию и огромным количеством порнографии, которую называют «эксклюзивом», связывая это с фотографиями жертв, которые там публикуются. Именно там появились советы по выбору жертв, снотворного, способов нападения и обезвреживания женщины.Действительно ли чьей-то жизни угрожала опасность или это было «представление» для аудитории — неизвестно. Вероятно, эти каналы продолжают существовать ради хайпа. Кому-то, возможно, доставляет удовольствие выводить пользователей на эмоции.Все эти каналы неравнодушные пытались блокировать, но даже если это удавалось, то скоро появлялись новые конференции, в которых насильственная пропаганда дублировалась.Мы задали вопросы психологу Ольге Кубаниной, чтобы попытаться понять, что этими людьми движет.Возможно, эти каналы стараются привлечь к себе внимание, вызывая ненависть и злость у девушек или находя единомышленников, но правильно ли игнорировать их, когда подобное продолжает распространяться в Сети? Неизвестно, сколько каналов занимаются насильственной пропагандой, начиная от двусмысленных выражений и заканчивая призывами к нападению.По мнению свердловского депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, легализация мессенджера Telegram поможет справиться с распространением моды на подобные сообщества:«Та большая работа, которую мы провели в начале года по тому, чтобы вернуть Telegram в правовую плоскость России, легализовать его, проводилась в том числе для того, чтобы была возможность оказывать противодействия подобного рода явлениям. Потому что до того как Telegram формально считался запрещен и вроде как не действовал на территории нашей страны, возможности правоохранителей привлечь авторов таких каналов практически не было.Сегодня у правоохранительных органов есть такая возможность, если содержание конкретного telegram-канала нарушает законодательство Российской Федерации, можно установить взаимодействующих с мессенджерами авторов и привлечь их, потому что уголовная ответственность за пропаганду насилия итак есть. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, потому что это не дело, когда призывают к насилию как физического, так и сексуального характера. Мне, может быть, тоже хочется создать telegram-канал, который будет пропагандировать как ломать руки тем, кто пишет, как лапать женщин, но пусть этим сначала займутся правоохранительные органы, чтобы этого явления просто не было».Редакция издания будет следить за развитием событий вокруг таких пабликов, а если у вас есть подобные истории, о которых вы хотите рассказать нам (в том числе на условиях конфиденциальности), пишите на stoprape@yandex.ru.