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Пикет против строительства мусорного полигона проходит в Екатеринбурге
Женщина из Сысертского района, где собираются строить полигон, встала с плакатом у резиденции губернатора Свердловской области.
Одиночные пикеты против строительства мусорного полигона и против перевода сельхозземель близ деревни Андреевка в категорию промышленных проходят в Екатеринбурге каждый рабочий день уже третью неделю подряд.
Одиночные пикеты против строительства мусорного полигона и против перевода сельхозземель близ деревни Андреевка в категорию промышленных проходят в Екатеринбурге каждый рабочий день уже третью неделю подряд.
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