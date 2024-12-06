Пикет против строительства мусорного полигона проходит в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Женщина из Сысертского района, где собираются строить полигон, встала с плакатом у резиденции губернатора Свердловской области.Одиночные пикеты против строительства мусорного полигона и против перевода сельхозземель близ деревни Андреевка в категорию промышленных проходят в Екатеринбурге каждый рабочий день уже третью неделю подряд.