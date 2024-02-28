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После представления прокуратуры гордума отправила в отставку обвиняемого в коррупции мэра Пышмы
Фото: Вечерние ведомости
После представления прокуратуры гордума проголосовала за отставку обвиняемого в коррупции мэра Пышмы Виктора Соколова. До этого депутаты более года разными способами срывали увольнение подследственного главы округа. Всё это время он получал зарплату из бюджета.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, основанием для представления стало то, что Соколов выписывал себе премии за работу в выходные и праздничные дни, причём сам определял параметры этих премий, тем самым нарушил законодательство о противодействии коррупции. После внесения представления мэр обжаловал его в суде, но Камышловский районный суд и Свердловский областной суд отказались признавать прокурорское представление незаконным.
Пока это представление не вступило в силу, депутаты Пышминской думы разными способами срывали отправление Соколова в отставку – несмотря на то, что вопрос о ней поднимался с 2022 года, когда Соколов стал обвиняемым по уголовному делу о коррупции.
По уголовному делу Соколова задержали в июле 2022 года — когда силовики пришли к главе в дом с обыском, он попытался спрятаться на огороде, но безуспешно. Затем он сказал, что плохо себя чувствует и добился госпитализации в больницу. А потом сбежал из этой самой больницы. Несмотря на обвинения в особо тяжком преступлении (часть 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере), Соколова не помещали в СИЗО, и он до сегодняшнего дня де-юре был главой округа.
Уголовное дело Соколова было передано в суд в июле 2023 года, однако приговор по нему пока не вынесен — судя по карточке дела, заседания по делу часто откладываются по разным причинам: из-за неявки свидетелей или болезни адвоката.
Вопрос об отставке Соколова, полномочия которого истекли в сентябре 2022 года, поднимался на протяжении полутора лет не единожды, однако гордума его блокировала. Как объяснил «Вечерним ведомостям» депутат Пышминской думы от КПРФ Владимир Лыжин, причиной тому была позиция четырёх депутатов-бюджетников, которые не являлись на заседания, либо отказывались голосовать за отставку Соколова. Лыжин высказал предположение, что сотрудники бюджетных учреждений попали в зависимость от Соколова, который выписывал им премии, и поэтому не хотели отправлять подследственного главу в отставку.
Вчера районный прокурор Оксана Амелина лично выступила перед депутатами, объяснив им, что все иски Соколова были отклонены судами, и решения по этим делам вступили в силу. Лишь после этого один из четырёх депутатов-бюджетников, директор МУП «Черемышское» Игорь Халджиев согласился проголосовать за отставку обвиняемого в коррупции главы, голос Халджиева в итоге и стал решающим. Депутат Лыжин отметил, что сам он последовательно голосовал за отставку Соколова, но принятие решения усложнилось, помимо позиции четырёх депутатов, тем, что ещё двое депутатов досрочно прекратили полномочия — в отсутствие 6 депутатов из 16, согласно уставу, не могло пройти такое важное решение как отставка главы.
Виктор Соколов был одним из последних мэров в Свердловской области, кто попал на свою должность на прямых выборах — изначально он избрался главой Пышминского городского округа 8 сентября 2013 года в результате всенародного голосования с результатом 43,65%. Причём Соколов тогда был оппозиционером и опередил кандидата от «Единой России» Ивана Чернышева (набравшего 41,84%) на 145 голосов. Однако впоследствии Соколов сам вступил в партию власти, возглавив её местное отделение. В 2017 году Соколов был переназначен на должность уже депутатами думы — прямые выборы мэра в Пышме тогда были отменены.
Примечательно, что уже находясь под следствием, Соколов в сентябре 2022 года принял участие в выборах депутатов Пышминской думы от той же «Единой России», но занял в своём округе последнее, 13-е место, и в думу не попал.
До прихода в политику Виктор Соколов более 30 лет проработал в органах МВД. На выборы 2013 года он шёл, находясь в должности начальника ОМВД по Богдановичскому району.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, основанием для представления стало то, что Соколов выписывал себе премии за работу в выходные и праздничные дни, причём сам определял параметры этих премий, тем самым нарушил законодательство о противодействии коррупции. После внесения представления мэр обжаловал его в суде, но Камышловский районный суд и Свердловский областной суд отказались признавать прокурорское представление незаконным.
Пока это представление не вступило в силу, депутаты Пышминской думы разными способами срывали отправление Соколова в отставку – несмотря на то, что вопрос о ней поднимался с 2022 года, когда Соколов стал обвиняемым по уголовному делу о коррупции.
По уголовному делу Соколова задержали в июле 2022 года — когда силовики пришли к главе в дом с обыском, он попытался спрятаться на огороде, но безуспешно. Затем он сказал, что плохо себя чувствует и добился госпитализации в больницу. А потом сбежал из этой самой больницы. Несмотря на обвинения в особо тяжком преступлении (часть 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере), Соколова не помещали в СИЗО, и он до сегодняшнего дня де-юре был главой округа.
Уголовное дело Соколова было передано в суд в июле 2023 года, однако приговор по нему пока не вынесен — судя по карточке дела, заседания по делу часто откладываются по разным причинам: из-за неявки свидетелей или болезни адвоката.
Вопрос об отставке Соколова, полномочия которого истекли в сентябре 2022 года, поднимался на протяжении полутора лет не единожды, однако гордума его блокировала. Как объяснил «Вечерним ведомостям» депутат Пышминской думы от КПРФ Владимир Лыжин, причиной тому была позиция четырёх депутатов-бюджетников, которые не являлись на заседания, либо отказывались голосовать за отставку Соколова. Лыжин высказал предположение, что сотрудники бюджетных учреждений попали в зависимость от Соколова, который выписывал им премии, и поэтому не хотели отправлять подследственного главу в отставку.
Вчера районный прокурор Оксана Амелина лично выступила перед депутатами, объяснив им, что все иски Соколова были отклонены судами, и решения по этим делам вступили в силу. Лишь после этого один из четырёх депутатов-бюджетников, директор МУП «Черемышское» Игорь Халджиев согласился проголосовать за отставку обвиняемого в коррупции главы, голос Халджиева в итоге и стал решающим. Депутат Лыжин отметил, что сам он последовательно голосовал за отставку Соколова, но принятие решения усложнилось, помимо позиции четырёх депутатов, тем, что ещё двое депутатов досрочно прекратили полномочия — в отсутствие 6 депутатов из 16, согласно уставу, не могло пройти такое важное решение как отставка главы.
Виктор Соколов был одним из последних мэров в Свердловской области, кто попал на свою должность на прямых выборах — изначально он избрался главой Пышминского городского округа 8 сентября 2013 года в результате всенародного голосования с результатом 43,65%. Причём Соколов тогда был оппозиционером и опередил кандидата от «Единой России» Ивана Чернышева (набравшего 41,84%) на 145 голосов. Однако впоследствии Соколов сам вступил в партию власти, возглавив её местное отделение. В 2017 году Соколов был переназначен на должность уже депутатами думы — прямые выборы мэра в Пышме тогда были отменены.
Примечательно, что уже находясь под следствием, Соколов в сентябре 2022 года принял участие в выборах депутатов Пышминской думы от той же «Единой России», но занял в своём округе последнее, 13-е место, и в думу не попал.
До прихода в политику Виктор Соколов более 30 лет проработал в органах МВД. На выборы 2013 года он шёл, находясь в должности начальника ОМВД по Богдановичскому району.
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Лишь после представления прокуратуры гордума отправила в отставку обвиняемого в коррупции мэра Пышмы
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