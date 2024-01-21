Штаб Бориса Надеждина в Екатеринбурге попросил подписантов больше не приходить

Екатеринбургским же штабистам Надеждина пришлось несладко. В итоге они выступили с обращением: «Нам очень приятно, что столько людей по прежнему готовы прийти и оставить подпись. Спасибо всем большое за вашу поддержку! Но наши ресурсы, к сожалению, не безграничны. Если кто-то придёт — подпись примем, но очень просим вас не перегружать штаб».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге и городах Свердловской области оказалось неожиданно много избирателей, которые хотят видеть Бориса Надеждина кандидатом в президенты Российской Федерации. Они так активно сдавали свои подписи в его поддержку, что местный штаб политика взмолился: «Горшочек, не вари!».Совершеннейшим сюрпризом для мало-мальски интересующихся политикой людей стала небывалая поддержка у россиян далеко не самого популярного и активного деятеля в этой сфере. В штабах Бориса Надеждина, открытых в разных городах России для сбора подписей за его выдвижение в претенденты на главный пост страны, зафиксирован большой наплыв граждан. И особенно много желающих подписаться за Надеждина обнаружилось в Екатеринбурге и Свердловской области. Кадры с многометровыми очередями, выстроившимися на Первомайской к дому №77, где расположился штаб, облетели российские СМИ и паблики. Сам центральный штаб политика публикует их не без недоумения.По правилам сбора подписей за кандидата в президенты РФ, от каждого региона принимается не более двух с половиной тысяч подписей. В Екатеринбурге же их собрали с большим запасом. И запас этот не лишний, если учитывать, как любят избиркомы «браковать» даже подтверждённо настоящие подписи.Но не все регионы показывают такое активное стремление поддержать Надеждина. «Отстающими» оказались Бурятия, Волгоградская область, Забайкальский край, Калужская область, Ленинградская область, республика Карелия, республика Марий Эл и некоторые другие. Екатеринбургский штаб Надеждина переключился на то, чтобы помочь в сборе подписей своим коллегам из этих регионов. Для этого выпущено обращение к свердловчанам с ещё одной просьбой: приводить штаб людей с пропиской в этих регионах и распространять информацию в соцсетях о Надеждине, как о кандидате в президенты.Чтобы гражданин России был зарегистрирован кандидатом на выборах президента, он должен до 31 января подать в Центральную избирательную комиссию не менее 100 тысяч подписей граждан. На данный момент штабы Бориса Надеждина собрали в общей сложности 101607 подписей. Из них 2873 подписи были поставлены в Екатеринбурге.