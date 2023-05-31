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Депутат гордумы Нижнего Тагила не смогла обжаловать штраф за организацию несанкционированного митинга
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Депутат городской думы Нижнего Тагила от «Единой России» Римма Ильина не смогла обжаловать штраф, который ей назначили за организацию несанкционированного митинга против разработки карьера в поселке Ленёвка.
Об этом Римма Ильина рассказала TagiCity.ru. Свердловский областной суд рассмотрел ее жалобу в 1 июня, оставив решение суда первой инстанции без изменений. Сама депутат заявила, что вину свою не признает.
Напомним, что в поселке Ленёвка 16 марта около 100 человек вышли выразить протест разработке щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища. Люди собрались возле склада леса, который начали рубить в феврале.
Суд посчитал, что несанкционированный митинг организовала Римма Ильина, которая является не только депутатом гордумы Нижнего Тагила, но и директором санатория «Ленёвка», находящемся неподалёку от планируемого места добычи щебня.
Об этом Римма Ильина рассказала TagiCity.ru. Свердловский областной суд рассмотрел ее жалобу в 1 июня, оставив решение суда первой инстанции без изменений. Сама депутат заявила, что вину свою не признает.
«Я только одно хочу сказать, что я не организовывали никакую демонстрацию, ни пикет, это однозначно. Я свою вину не признаю. Я сразу при допросе говорила, что я не являюсь организатором»,
– приводят слова Ильины в издании.
Напомним, что в поселке Ленёвка 16 марта около 100 человек вышли выразить протест разработке щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища. Люди собрались возле склада леса, который начали рубить в феврале.
Суд посчитал, что несанкционированный митинг организовала Римма Ильина, которая является не только депутатом гордумы Нижнего Тагила, но и директором санатория «Ленёвка», находящемся неподалёку от планируемого места добычи щебня.
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