Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* могут арестовать из-за доноса

«Кто-то ещё в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику, видимо там перепост от Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман* не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман*», к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20. И вот собирает вещи, смотрит, какие книжки взять, часы снял… Говорит, что всё будет хорошо», – написала Крутеева.

«Евгения Вадимовича сейчас будут доставлять в отдел для составления протокола об административном правонарушении. И мы сразу делаем акцент на том, что Евгения Вадимовича привлекают незаконно, поскольку это административное правонарушение он не совершал. Ему вменяется то, что он когда-то сделал репост в социальной сети ВКонтакте, но дело в том, что сотрудники полиции не учли один-единственный факт — Евгений Вадимович никогда не пользовался социальной сетью ВКонтакте. Это грубая, нелепая ошибка сотрудников полиции», – сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Политика и бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* могут арестовать из-за доноса. Об этом сообщила супруга политика Юлия Крутеева в соцсетях.По словам Крутеевой, сегодня к политику пришли сотрудники полиции. Ему вменяют административку за некий пост во «ВКонтакте» с экстремистской символикой. Предполагается, что это может быть какой-то перепост из паблика сторонников Алексея Навального.Якобы донос на Ройзмана* написали еще в декабре. Однако полицейские пришли только сейчас. При этом политику запрещено вести социальные сети в рамках уголовного дела по статье о дискредитации использования российской армии.Сам Ройзман* никогда не имел страницы во «ВКонтакте», в этой соцсети ведут страницы только его сторонники.Таким образом, если протокол составили за демонстрацию экстремистской символики, политику грозит арест до 15 суток.