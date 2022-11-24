В центре Екатеринбурга задержали человека с плакатом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Задержания, штрафы и административные аресты не сломили вольный дух екатеринбуржцев. Сегодня вечером ещё один смельчак вышел в центр уральской столицы, чтобы выразить своё несогласие с действиями российской власти. Результат предсказуемый.В одиночный пикет Станислав Манион вышел в самый центр – на площадь 1905-го года, к памятнику Ленина. На плакате, который держал в руках молодой человек, в числе прочих были лозунги «Нет тирании!» и «Нет цензуре!» (остальные не рискнём воспроизвести в силу сложившейся правоприменительной практики). Кроме того, выйти на площадь пикетчика заставила очередная волна законодательных запретов, на которые особенно щедра Госдума.Долго простоять возле каменного вождя оппозиционеру не удалось. К нему подошёл наряд патрульно-постовой службы и, задержав, увез в 9-ое отделение полиции. Как сообщил «Вечерним ведомостям» юрист Артём Шульман, на Маниона составили протокол по статье о «дискредитации использования армии». Теперь ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. На момент написания новости молодого человека уже выпустили из полиции с протоколом.